La impactante carta de Frank Cuesta a Mel Capitán que deja muda a la turba facinerosa de Twitter

Frank Cuesta, como amante de los animales, está, evidentemente, en contra de aquellas prácticas que conlleven su maltrato o incluso la muerte.

Obviamente, los cazadores no están en el selecto club de amigos del herpetólogo que, sin embargo, ha hecho una excepción con una cazadora, Mel Capitán, que se suicidó el 20 de julio de 2017 -Aparece muerta Mel Capitán, la bloguera cazadora-, y con la que el aventurero ha tenido sus cruces dialécticos siempre desde el respeto y con argumentaciones que le han llevado a Cuesta a dedicarle una misiva póstuma donde apalea a los facinerosos que vuelven a aprovechar las redes para volcar sus miserias.

La carta comienza así:

Estimada Mel: Te escribo esta carta públicamente porque creo que te la mereces. Varias veces discutimos, hablamos y comparamos posiciones a través de la red social. Discrepábamos totalmente sobre el tema de la caza, pero nunca hubo un insulto ni un reproche. Me dijiste una vez que habías nacido cazadora y morirías cazadora y que respetabas que la gente estuviese en contra de la caza. Yo siempre he dicho que la caza ha existido desde que el mundo es mundo, pero que en las últimas dos décadas, se ha convertido en un "deporte sangriento y elitista". Estaba de acuerdo contigo en la parte cinegética que no es más que algo que la expansión del humano ha provocado como una necesidad para la conservación de algunas especies, eliminando la sobrepoblación de otras. Pero claramente discrepábamos en la parte de disfrutar matando. Pero más allá de esto, tú eras una persona...que cazaba por afición, SI, pero una persona. Podríamos estar de acuerdo o no en ello, podríamos discrepar en lo más grande...pero jamás hubiese pensado que me llegaría la información de que te habías suicidado.

Añade que:

No sé que motivos te han llevado a tomar esta decisión, pero es tuya y solo tuya. No sé que ha podido llevarte a este triste final...pero hay algo que si se y quiero dejar claro sin duda alguna. Hoy he conocido la noticia de tu muerte por la cantidad de insultos que me han llegado hacia ti en la misma red social. Insultos, mofas y vejaciones que deberían de estar penadas por ley. Hoy de nuevo me alegro de no considerarme ni animalista ni nada que se refiera a esa palabra...porque hoy de nuevo, una panda de "energúmenos" han disfrutado (muchos desde el anonimato) de reírse de la muerte de alguien al que ni conocían, ni probablemente sabrían que existía hasta leer la noticia. Es triste que los que dicen que defienden la "vida" de alegren de la muerte de una persona...pero ese es el animalismo que está de moda últimamente, el radical, el barca o Madrid...el derecha o izquierda...el mi idea es la que vale y la tuya es una mierda.

Cuesta asevera que él no quiere que se le incluya en ese grupo que llama asesinos a los cazadores:

Me avergüenzo profundamente de que me metan en ese grupo de gente que llama "asesino" a un cazador, pero siempre tiene una excusa para no ir a limpiar mierda a una perrera. Me avergüenzo de aquellos que hacen bromas obscenas con la muerte de un cazador, cuando van al supermercado a comprar filetes para la cena. Me avergüenzo de aquellos que sin haber puesto un euro jamás para ayudar a los animales, se ríen de la muerte de un cazador. Me avergüenzo de esos que tienen la foto con un tigre en Instagram...pero se alegran de tu muerte. Me avergüenzo una vez mas de querer ayudar a los animales y ver cada vez mas radicalismo absurdo, donde no se atiende a razones. Me avergüenzo...porque si estoy en contra de la caza...pero "alegrase y mofarse de la muerte de un ser humano...es mezquino, sucio, bajo y ruin. (seguro que alguno saltara de nuevo con el tema de los violadores, asesinos de niños etc...)

Explica que a él lo que no le gusta es la caza deportiva, la de abatir animales por mero gusto: