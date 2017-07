El posado de Chenoa en bikini

Espectacular y sexy han sido dos de los halagos que más ha recibido la cantante después de subir una fotografía a su cuenta de Instagram luciendo su cuerpo en bikini. Sus seguidores, que están poco acostumbrados a que su ídolo se muestre en ropa de baño, no han dudado en piropearla, en una publicación que cuenta con más de 20.000 likes.

Según publica Informalia, es más que conocida la afición de Chenoa (42) por subir fotos suyas mostrando distintos looks a la red social. Lo que no es tan común en ella es que lo haga sin apenas ropa. "Uy uy uy que me voy a dar un chapuzón que me lo he ganado. ¡Al agua pato! Buen finde. #soyhumana #soybikini #soyloqves (mano garra vuelve)" ha escrito en la publicación. Así, la artista ha sorprendido a todos con un imagen de ella sacando morritos frente al espejo y con un bikini de cuadro vichy, que le sienta como un guante.

Uy uy uy q me voy a dar un chapuzón q me lo he ganado. Al agua pato!!! 🦆 buen finde. #soyhumana #soybikini #soyloqves 🤣🤣🤣💋🙌🦆🦆💛💛(mano garra vuelve jajajajajja) Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa) el 22 de Jul de 2017 a la(s) 2:54 PDT

Del revés #soyhumana Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa) el 26 de Jun de 2017 a la(s) 3:20 PDT

Aunque lo más común en ella son sus habituales fotos en el espejo del ascensor dando los buenos días a todos sus seguidores, Chenoa también presumió de cuerpo hace unas semanas con otro excepcional posado en bañador en el que la cantante se muestra sensual y bella.