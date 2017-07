Guerra sin cuartel entre Kiko Matamoros y Belén Esteban

Belén Esteban vuelve estar en el foco de la polémica. Lo fue la semana pasada con la salida del nido de su hija Andrea Janeiro, que alcanzaba la mayoría de edad y quedaba desprotegida ante los medios.

En esta ocasión, la obstinada madre fue acusada precisamente de lo contrario, una defensa insuficiente para la hija de Kiko Matamoros, Laura, mientras participaba en Supervivientes.

El colaborador de Sálvame arremetió el pasado 24 de julio de 2017 contra Belén Esteban porque consideraba que debió ser más impetuosa en su defensa a Laura Matamoros.

Esta acusación enervó a la princesa del pueblo y desencadenó una bronca monumental entre ambos. Cuando la tensión alcanzó su punto álgido, la exmujer de Jesulín de Ubrique no dudó en emitir una advertencia:

“Se cree el ladrón que todos son de su condición. No me calientes. Porque no soy mala persona, si fuera mala persona, hoy te pongo la cara colorada, así que no me provoques”.