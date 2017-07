Kiko Hernández: "Chabelita y Alejandro Albalá estarían esperando su primer hijo"

Kiko Hernández ha anunciado este 28 de julio de 2017 en Sálvame la "noticia no contrastada" de que la exconcursante de Supervivientes Chabelita y Alejandro Albalá podrían estar esperando su primer hijo.

"Han pasado casi 76 horas para esa bomba, que normalmente se da en este pulpillo". Así ha comenzado Kiko Hernández su prometedora exclusiva tras "descongelar" el "último minuto".

"El martes pasado empiezo a recibir mensajes y llamadas a mi número de teléfono como tantas y tantas bombas que les he contado. El miércoles me reuno con el director y me dice que es un bombazo de tal calibre que me dice que hay que confirmarlo al 99,99%".