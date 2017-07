María Patiño sorprende a a los hinchas del 'Deluxe' confesando sus supersticiones

Es como un desnudo, pero 'moral'. Son las cosas de telecinco, donde el capo Paolo Vasile ha fijado como norma inflexible que allí vale todo y todo es obligado para subir la audiencia.

Y como al burro hay que darle el pienso que le gusta, pues a los telespectadores de la cadena les dan lo que más les apetece: confesiones íntimas.

Antes de ponerse por tercer verano consecutivo al frente del Deluxe en sustitución de Jorge Javier Vázquez, María Patiño ha decidido sincerarse con la periodista Mireya Marrón, la mujer a la que todos los personajes importantes de Telecinco le cuentan sus secretos.

Además de recordar sus primeros momentos como presentadora titular del Deluxe, Patiño confesó la única superstición que tiene para conducir el programa:

"Solo tengo una superstición en Sábado Deluxe. Desde que no están mis padres, que fallecieron, llevo algo de cada uno de ellos. Como no lo tenga en la mano no soy capaz de decir ni 'buenas noches'. No lo tengo en ningún otro programa".

Además, la periodista admitió que si no estuviera en televisión "me muero", y también recordó sus pinitos en la interpretación.

"Cuando hice un corto cumplí un sueño, pero me di cuenta de que no estaba preparada. Es complicado. Me han propuesto hasta hacer una película, alucinante, pero no me he leído ni el guión porque me daba hasta vergüenza. Era una propuesta importante".