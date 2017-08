Chabelita Pantoja va a empapelar en los juzgados a Kiko Hernández por 'bocachancla' (Kiko Hernández: "Chabelita estaba embarazada hace tres semanas").

Se avecina batalla entre el colaborador de Sálvame y la hija de Isabel Pantoja.

Tras las últimas informaciones del periodista, asegurando que Isa estaba embarazada, la joven respondió con un comunicado avisando que tomaría acciones legales si continuasen las noticias sobre "el inventado embarazo" (Kiko Rivera felicita con esta foto a su madre por su 61 cumpleaños mientras Chabelita le regala otro disgusto).

Pese al aviso, Kiko contraatacó este miércoles y dio más datos sobre el presunto estado de buena esperanza de Chabelita (El cotilla Kiko Hernández se la juega: "Chabelita y Alejandro Albalá estarían esperando su primer hijo").

Tal vez un juez tenga que dirimir si una persona puede contar en un programa de televisión que Chabelita "manchó" al llegar al hospital embarazada, como hizo Kiko Hernández este miércoles.

Expertos consultados por Informalia aseguran que si la hija de Isabel Pantoja se querellara es difícil que el contertulio se libre de una posible condena, "independientemente de que lo que desvela sea o no cierto".

Sea como fuere, la bomba estalló el pasado viernes, cuando Hernández aseguraba que Isa "esperaba un hijo de Alejandro Albalá al 99,9%".

El colaborador, no obstante, prometió avanzar algo más en la investigación y poder confirmarlo al 100%.

Ante esta noticia, Chabelita comunicó en su cuenta personal de Twitter, que tomaría "acciones legales" si continuasen las informaciones. Además, negaba estar embarazada de Albalá.

Pues bien, a pesar de las palabras de la hija de la tonadillera, Kiko se lanzó este miércoles y aportó más información sobre el presunto embarazo en el espacio de Telecinco:

"Ha tenido problemas muy graves, el manchado no quiere decir que no lo tenga. A fecha de hoy yo no te puedo decir al 100%, pero hasta hace dos días estaba embarazada. Mi fuente me dijo que tenía un riesgo".