La soprendente respuesta de los Obama a una invitación de boda

«Felicidades por vuestra boda. Esperamos que vuestro matrimonio sea bendecido con amor, risas y felicidad y que vuestros lazos sigan haciéndose más fuertes con el pasar de los años».

Con esa sencilla, pero emotiva frase respondían los Obama a una pareja que -sin conocerlos- los había invitado a ser parte del día más importante de sus vidas.

Una joven estadounidense soñaba con que el expresidente estuviera presente el día de su boda. Y lo intentó. «Mi madre le envió una invitación de boda a los Obama en marzo y acaba de recibir esto en el correo. Estoy gritando», escribió la chica en su cuenta de Twitter.

Allí exhibió, además, cuál fue la elegante y emotiva contestación que recibió por parte del expresidente de Estados Unidos y su mujer:

MY MOM DEADASS SENT THE OBAMAS A WEDDING INVITATION BACK IN MARCH AND JUST RECEIVED THIS IN THE MAIL. IM HOLLERING😂 pic.twitter.com/cUiRRAfrvD