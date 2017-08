El preso más sexy del mundo oficializa así relación con una ex de Marc Athony

Jeremy Meeks olvidó a su pareja Melissa Meeks con quien tuvo ocho años de relación y un hijo. El ex presidiario decidió olvidar su pasada relación y confiesa estar muy enamorado de la ex pareja de Marc Anthony, Chloe Green y así muestra por Instagram.



La hija del dueño de Topshop disfruta de su amor con el ex preso más sexy del mundo y romántica foto de Instagram lo confirma. Usuarios quedaron sorprendidos e incluso las fans de Jeremy Meeks dejaron de seguirlo por tener nueva pareja, según recoge El Popular.--Instagram: preso más sexy del mundo oficializa así relación con ex de Marc Athony--.



Las sospechas entre la nueva pareja saltó a la prensa en el mes de julio luego de unas fotos donde paseaban en tierras turcas. Es así que el 9 de julio se hizo oficial la ruptura del matrimonio de Jeremy Meeks y su esposa.

Who's ready to jump? #CropOver2017 #updeting #meta #krave #Barbados #Betta Una publicación compartida de JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 9:52 PDT