Paula Echevarría y David Bustamante, otra vez juntos pero sólo por su hija Daniella

David Bustamante y Paula Echevarría tienen locos a sus fans. El pasado lunes, 7 de agosto de 2107, la «it girl» celebraba su 40 cumpleaños rodeada de su familia y amigos.

Sin embargo, su todavía marido no olvidaba esta fecha tan importante para la asturiana y desde primera hora de la mañana, el cantante quiso felicitarla en redes sociales: «Hoy es el cumpleaños de @pau_eche! La mujer que me ha dado lo más importante de mi vida, mi hija!

Y con la que he compartido 12 años de mi vida... Por eso y por más, te deseo que seas muy feliz! FELICIDADES!», una felicitación que la actriz agradeció y no dudó en responder con un toque de humor. «GRACIAS!!!! ¡A ver si un año de estos me adelantas! Un besín».

Tan solo cuatro días después, la pareja ha vuelto a sorprender a sus fans al aparecer los dos junto a su hija Daniella, que el próximo 17 de agosto cumplirá nueve años. David y Paula se han reunido para compartir tiempo junto a su hija. El cantante y la actriz han colgado en sus respectivas cuentas de Instagram un vídeo en el que juegan en un tobogán con Daniella, en lo que supone una tierna escena familiar.

Esta es la segunda vez que hemos podido ver a la familia al completo desde su separación el pasado mes de marzo. La última se produjo durante la Primera Comunión de Daniella, en la que la pareja acordó mostrar normalidad y cercanía por el bien de su única hija.

En esta ocasión, el reencuentro también ha sido motivado por la pequeña, puesto que han tenido que adelantar su cumpleaños unos días debido a las apretadas agendas de sus progenitores, que solo disponían de este día para reunirse los tres.

De momento, la expareja está dando una lección de cordialidad al llevar tan bien su separación, y Paula y David, aunque distanciados, siguen manteniendo el amor que un día les unió por el bien de su hija.

Después de esta publicación, los seguidores del matrimonio suspiran ante la posibilidad de una reconciliación, tal y como se puede leer en los comentarios: «La niña preciosa y vosotros tenéis que volver a hacer muy buena pareja», o «Por favor, volved».