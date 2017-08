Arancha de Benito cabreadísima con Guti por "despreocuparse" de sus hijos

La modelo ha arremetido con dureza contra su ex marido, José María Gutiérrez 'Guti', y la mujer de éste, Romina Belluscio, en las redes sociales. El motivo de su enfado tiene que ver con la "despreocupación" que parece tener el ex futbolista del Real Madrid con los dos hijos que tienen en común, Zaira y Aitor.

Cuánta tristeza y dolor me produce saber que no les quiere, que no se ocupa ni preocupa. Que son un cero a la izquierda en su vida. Qué pena me da sentir que molestáis con vuestra presencia y amor incondicional,