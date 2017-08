Marco Ferri: "Me masturbo mucho, dos o tres veces al día"

Todo por la audiencia, como manda Paolo Vasile, el capo de Mediaset y amo y señor de Telecinco.

Y todos, dóciles como son, hacen lo que ordena el amo. Y así, cuando no enseñan el culo, se quitan las bragas, y el día que no confiesan si las follan por retagaurdia como hace Alba Carrillo, revelan como Marco Ferri la cantidad de pajas que se 'cascan'.

Marco Ferri el concursante de Gran Hermano VIP 5 visitó este 12 de agoto de 2017 Sábado Deluxe, tras su regreso de Ibiza y el modelo no dudó en ningún momento de hablar de su vida más intima.

Nada mas entrar en plató se ganó los alagos de todos los colaboradores y del mismo presentador. Maria Patiño resaltó lo bien que le quedaban los zapatos que llevaba, Mila Ximenez su tupé y su belleza y Jorge Javier Vazquez se quedó cada vez más impresionado.

Todo comenzó con una pregunta lanzada por Mila, ¿te ha gustado alguna vez más una mujer de lo que te gustas tu mismo? A lo que Marco confesó: "La verdad es que me amo mucho menos de cuanto la gente piensa".

Fue en ese momento cuando Jorge Javier le afirmó: "Tu te masturbabas pensando en ti mismo". A lo que el concursante de GHVIP 5 contestó: "Eso es muy cutre... Me masturbo mucho, no me parece nada para ocultarlo, dos o tres veces al día". Lo que provocó un gran revuelo en el plató. "No hace falta mucho tiempo" sentenció Ferri.