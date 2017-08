Antonio Banderas despeja todas las dudas sobre su salud

La salud del actor Antonio Banderas ha dado mucho que hablar desde que a principios de este año sufriera un infarto mientras se encontraba en su residencia de Inglaterra. Aunque el intérprete ha asegurado en todo momento que se encuentra perfectamente y con más ganas de trabajar que nunca, siguiendo adelante con su intensa agenda profesional, las declaraciones hace unos días de su hermano Javier, volvieron a generar cierta preocupación, ya que reveló que en breve debería pasar de nuevo por el quirófano para una intervención rutinaria.

Sin embargo, Antonio aprovechó su regreso a Málaga como anfitrión en la velada benéfica "Starlite Gala" para aclarar que todo se trató de una confusión y que no es cierto que necesite someterse a una operación, según recoge Vanidades.--Antonio Banderas aclaró los rumores sobre su salud--.

Mi hermano dijo que me iban a operar, pero en realidad no es así. Lo que sí es cierto es lo de la ablación cardíaca (a la que me sometí), que es un procedimiento que se hace con catéter. Lo que me pasó, en un momento determinado, requiere de una operación, o incluso de dos y a veces de tres. Pero me encuentro estupendamente, siento que la primera vez me fue muy bien, y tanto los médicos como yo no creemos que haga falta una segunda intervención. Pero lo veremos con el tiempo, si vuelvo a tener periodos de arritmia. Los que ahora tengo son muy endebles y la frecuencia se ha espaciado muchísimo,