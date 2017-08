Alba Carrillo: "Si quitan a Jordi González, voy gratis a 'GH VIP 6'"

Es más rencorosa que un pirata sarraceno. Y no rerserva sus odios para ex maridos como feliciano López o ex novios traviesos. Al que se cruza en su camino, Alba Carrillo lo persigue hasta la tumba.

La modelo ha vuelto a cargar contra Jordi González después de que este asegurara hace dos semanas en Mad in Spain que "no soporta" a la ex concursante de Supervivientes.

"Se cree famosa y es conocida desde hace un cuarto de hora", afirmó el catalán el programa dominical de Telecinco.

Tras pasar unos días de vacaciones en Canarias y otros en su pueblo, Alba hizo parada este 15 de agosto de 2017 en Madrid para ver a su "no novio" -como se refiere a su pareja, el ingeniero David Vallespín-.

Y desde su casa, Carrillo decidió hacer Instagram Live para atender a las preguntas y comentarios de todos sus seguidores.

Uno de ellos quiso saber si Alba estaba dispuesta a participar en la próxima edición de GH VIP, que llegará previsiblemente a Telecinco el próximo mes de enero.

"En principio no, pero nunca digas nunca. Si cambian de presentador voy seguro, voy hasta gratis".

Eso aseguró irónica la madrileña, que por un lado dejaba abierta la puerta a concursar en un nuevo reality y, por otro, volvía a devolverle el 'zasca' al presentador del programa.