¿Es un suicidio la vuelta a los ruedos de José Ortega Cano?

La afición taurina se concentra estos días en la plaza de Bilbao, que celebra su Semana Grande. Vista Alegre se llena cada tarde pero hay quien aprovecha para pitar y abuchear a la bandera de España, desplegada en el interior de la plaza, como ha ocurrido este lunes con Antonio Ferrera. Al escuchar los pitidos, el torero se negó a banderillear, a pesar de que llevaba las puyas dispuestas ya, adornadas con los colores rojo y gualda de la bandera española.

Parte del público aplaudió su gesto y su firmeza pero los toros demuestran una vez mas que hay dos Españas y no siempre respeto entre ellas. La tarde del domingo, Juan José Padilla tuvo que escuchar más de una vez que le llamaran "hijoputa" y "asesino" cuando subía al coche que le llevaba a la plaza donde iba a jugarse la vida, algo que quizá escuche también esta semana Cayetano Rivera Ordóñez el próximo viernes, que se estrena en Vista Alegre sustituyendo a José María Manzanares, convaleciente de una intervención quirúrgica tras una lesión cervical, según recoge Informalia.--La "vanidad enfermiza" de José Ortega Cano le puede costar muy cara--.

Hay expectación en Bilbao por preguntarle a Cayetano si su esposa Eva Gonzalez espera el primer hijo del matrimonio, y preocupación general entre todos los matadores que desfilan estos días por la ciudad por otro torero: José Ortega Cano

Este arrebato de Morante tenía que haber sido una oportunidad para un joven torero que aspire a demostrar su valía, no para que ocupe su lugar un hombre de esa edad, con mala salud, con problemas familiares graves y que resulta patético cada vez que vuelve porque no tiene sentido de la realidad. Tiene que dejar sitio a otros, José no es solidario con sus compañeros.