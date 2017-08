La rencorosa Alba Carrillo despelleja sin piedad a Feliciano López

Es guapa, está maciza y más rencorosa que un pirata sarraceno. Y tiene peligro Alba Carrillo ("Yo soy la reina del empotramiento, pero por el culo no").

La modelo (31 años) no está muy contenta con las últimas noticias que le han llegado de Feliciano López.

Al parecer, el tenista se ha aliado con su expareja Fonsi Nieto y podría declarar en el supuesto juicio por la custodia exclusiva del hijo que comparten la modelo y el expiloto de motociclismo (Alba Carrillo: "Si quitan a Jordi González, voy gratis a 'GH VIP 6'" ).

El exmarido de Carrillo podría ofrecer su visión sobre lo vivido junto a la top en los once meses que duró su matrimonio. Esta nueva alianza ha indignado a la modelo, que ha decidido no callarse cuando ha hecho sus primeras declaraciones tras enterarse de la noticia.

«Me parto de risa. Creo que cuando Fonsi y Feliciano me ven feliz, les fastidia mucho y les molesta que hable. Yo no me callo. Tengo la mala costumbre de ser dueña de mi vida. Que se lo pidan a sus amantes».

Eso aseguró Carrillo al periodista Kike Calleja, que ha conseguido hablar con ella por teléfono.

Y añade la modelo:

En cuanto al tema del posible juicio, Carrillo asegura estar muy tranquila (Las fotos de Alba Carrillo que no querrás perderte mientras negocia su próximo posado en prensa ).

«La custodia la tengo yo, pero no voy a hablar de la custodia de mi hijo ni del padre porque se merece respeto. Lo único que si él no me tiene miedo, yo a él tampoco. No sé quién le ha aconsejado, pero yo tomaré las medidas necesarias por la vía legal».