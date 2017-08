Le cae la del pulpo a Paula Vázquez 'Botox' por culparnos de los atentados yihadistas

Muchas luces no tiene, pero Paula Vázquez no para. Al menos en Twitter, porque le ha cogido gusto a la red y a la mínima se tira de cabeza, haya o no agua en la piscina.

El mismo día del ataque en las Ramblas, mientras crecía el número de muertos y a la hora en que un terrorista islámicos asesinaba a cuchilladas a un chaval para quitarle el coche y huir del lugar del crimen, la presentadora publicó un mensaje criticando el 'racismo' español.

No un mensaje de condena a los criminales o contra la salvaje vesanía de los fanáticos islámicos, sino un ente llamado 'racismo' y haciendo gala de sus orígenes suburbiales:

Crecí en L'Hospitslet,barrio de inmigrantes,marroquíes,negros, gitanos,gallegos,ecuatorianos, andaluces.Ellos hacen grande a BCN.⛔️racistas — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) 17 de agosto de 2017

Hubo una respuesta inicial, en la que un tuitero con nombre magrebí cargaba contra los 'cabrones' que destrozan la imagen de la comunidad inmigrante:

Y Paula Vázquez, entusiasmada, siguió a la carga, equiparando ahora a cristianos y musulmanes:

Al llegar a ese punto, ya le soltaron la primera, explicándole educadamente que el Ku Klux Klan es cualquier cosa menos cristiano:

Empiezo a creer verdaderamente que las rubias son tontas de verdad . pic.twitter.com/O9nhoGVO5w — BrigadMadridista Æ ✋ (@raphapeugeot) 20 de agosto de 2017

Para animar el cotarro, como si los 15 asesinados de Barcelona y la mujer acuchillada de muerte en Cambrils no existieran, continuó Paula Vázquez a lo suyo:

Y empezaron a arrearle, los que a esa hora estaban genuinamente indignados con los crímenes y entienden que toda la culpa la tiene los matarifes y nadie más:

El caso Paula Vázquez tiene una sencilla explicación. pic.twitter.com/x23JHM6pEL — El Aguijón 🐝 (@Elaguijon_) 22 de agosto de 2017

Querida @PaulaVazquezTV nunca acompañaste a las victimas de ETA q se sentían amenazadas y vulnerables...Yo soy víctima y se d q hablo https://t.co/j6oaQrO3FO — Yolanda Couceiro (@yolandacmorin) 23 de agosto de 2017

Desesperada, frustrada , fracasada.Así quiere tener una pizca de relevancia.Démosle lo que se merece.Ignorancia.Publicidad cero. — Rosa Agudo (@rosagudo) 24 de agosto de 2017

No hay nadie que haya vivido en un barrio multicultural y diga q vivían todos en paz y armonía. Excepto Paula Vázquez q cree que somos bobos — Aini85🐸🇪🇸 (@AiniApgg) 18 de agosto de 2017