Lara Álvarez: "Meter la puntita es de mal compañero"

La presentadora y el humorista presumieron de química paseando por las calles de Madrid entre risas después de disfrutar de una cena para dos.

Este mismo 4 de septiembre de 2017, la asturiana y Dani compartían plató en Cuatro y protagonizaron varios momentos de bromas y complicidad.

Lara Álvarez (31) acaba de fichar como colaboradora en el espacio cómico Dani & Flo, donde sus compañeros la han acogido con los brazos abiertos, tanto dentro como fuera de plató. Hace unos días, la asturiana y Dani Martínez (34) salieron a cenar a un conocido restaurante de Madrid.

Tras los postres, se mostraron muy cómplices por las calles, donde el humorista ofreció sus mejores 'números' para hacer reír a su acompañante, tal y como muestran unas imágenes de la revista Rumore.

La revista apunta a una posible relación amorosa entre ambos y es que Lara y Dani se han reencontrado seis años después de tener un escarceo romántico. Ya entonces se aseguró que mantenían una relación sentimental, aunque ninguno de los dos llegó a confirmarla en aquel momento.

Hace ya seis meses que Lara rompió su noviazgo con el empresario Román Mosteiro, el último en un currículum amoroso de lo más jugoso: Fernando Alonso, Sergio Ramos, Ángel Martín o Adrián Lastra. Por su parte, Dani ha salido con Cristina Pedroche y Blanca Suárez, entre otras.

La asturiana se reecontraba este lunes frente a las cámaras con Dani y el run run sobre si han vuelto a compartir algo más que profesión y amistad estaba presente en el plató.

Lara Álvarez confudía la palabra país con París, y, en ese momento, su presunto rozamigo le lanzó un zasca en plan gracioso:

La presentadora no se amilanó y solicitaba el amparo de Flo ante la pulla de Dani respondiendo con otra:

"Llego nueva, estoy nerviosa, intento dar una noticia, y es verdad, es algo serio y me he equivocado con lo de París, pero que éste esté ya metiendo la puntita es de mal compañero...".

Flo, en tono de humor, acentuó el acierto de la dirección del programa al sentarle en medio de los dos tortolitos.

Luego continuaron metiéndose con 'la nueva'.

Cuando a la gijonesa le preguntaron si en las relaciones amorosas ella era de dejar al chico o de que el chico la deje a ella, Lara tuvo una respuesta que lo dice todo: "Que se lo pregunten a Dani".

Y añadió:

"Soy de dejar relaciones, pero no estoy orgullosa de ello. Aún no me ha llegado la persona".