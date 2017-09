Los turbios secretos del matrimonio Clinton, al descubierto

El 12 de septiembre de 2017saldrá a la venta uno de los libros más esperados del año: las memorias de Hillary Clinton tras su derrota electoral, «What Happened» («Qué pasó», en el que la excandidata reflexiona sobre su participación en la campaña electoral y posterior elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

En la obra, la candidata demócrata hace un repaso a su vida desde que entró en el mundo de la política, incluyendo uno de los momentos más difíciles que sufrió en su matrimonio junto a su esposo, el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton.

El libro incluye capítulos profundamente personales sobre uno de los matrimonios más comentados y escrutados de todos los tiempos.

«Hubo momentos en los que no estaba completamente segura sobre si podía sobrevivir», confiesa la ex primera dama en su obra, según adelanta la cadena estadounidense CNN, que obtuvo una copia del manual días antes de su salida al mercado.

«En esos días me hacía preguntas como: ‘¿Todavía le amo? ¿Puedo aguantar en este matrimonio son llegar ahogarme en la ira, el resentimiento o la lejanía? La respuesta siempre fue sí'».

Hillary asegura que hubo «muchos muchos más días felices que tristes o enfadados», explicó a pesar de lo que la mayoría de las personas puedan creer.

«El está leyendo esto sobre mi hombro en nuestra cocina con nuestros perros bajo los pies y en un momento en el que reorganizará las estanterías por millonésima vez... pero no me importa porque realmente le encanta organizar esas estanterías».

Hillary y Bill Clinton se casaron en 1975, parecía un matrimonio feliz hasta que entre 1993 y 2001, el expresidente le confesó que había mantenido un affaire con una joven becaria llamada Monica Lewinsky.

«Apenas podía respirar. Dando bocanadas de aire, comencé a llorar y a gritarle», contaba Hillary Clinton en su libro de memorias, «Historia viva», publicado en 2003.

El escándalo Lewinsky le estalló a los Clinton en diciembre 1998, cuando pasó de ser la comidilla de los medios a un asunto de interés mundial debido a que al por entonces presidente de EEUU se le abrió un proceso de impeachment (destitución) en la Cámara de Representantes por un doble cargo relacionado con sus escarceos amorosos en el mismísimo Despacho Oval de la Casa Blanca: perjurio y obstrucción a la Justicia.

Casi le cuesta el puesto y, también, el matrimonio. Difícil olvidar las imágenes de Hillary mirando fijamente a su marido y apretando los dientes, mientras este pedía disculpas y daba explicaciones al pueblo norteamericano.

En la misma biografía, Hillary aclaró que lo que le impidió pedir el divorcio fue el «amor que ha persistido durante décadas», al tiempo que añadía:

«Nadie me entiende mejor y nadie me puede hacer reír de la manera que Bill lo hace. Después de todos estos años, él sigue siendo la persona más interesante, enérgica y plenamente viva que he conocido».