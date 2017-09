Toño Sanchís: "Belén Esteban es miserable, sucia y ruin"

Belén Esteban y Telecinco han tocado fondo. Eso es lo que opinan muchos internautas en las redes sociales después de que la madre de Andreíta cobrara el cheque de Paolo Vasile a cambio de contar en Deluxe una llamada privada que, según ella misma explicó este sábado en directo, le hizo María José Campanario cuando estaba aún ingresada en un hospital psiquiátrico.

En la misma cadena, este 10 de septiembre de 2017 Toño Sanchís se apuntaba a la fiesta desde el bando contrario y ofrecía la 'cara b' de este akelarre: "Miserable, sucia y ruin" son algunos de los calificativos que le dedicó el ex representante a Belén Esteban en Viva la vida, por comerciar con las confidencias de una mujer medicada, con problemas de salud, que ni recuerda todas las conversaciones que mantuvo en los momentos más delicados de su convalecencia.

Toñi Moreno tomó el testigo en su programa para rebañar la carroña y aprovechar la resaca de la entrevista a Belén Esteban.

Si la de Paracuellos utilizó como gasolina para su nuevo belenazo las presuntas confidencias de una Campanario medicada e internada en un centro dedicado a la salud mental, mientras los contertulios y presentadores del Deluxe le hacían los coros, Toñi Moreno se disfrazó una vez más de adalid de la ética y el amor entre las personas para subirse al carro y aportarle a Paolo Vasile una sabrosa cuota de audiencia.

"He hecho cosas que no recuerdo por culpa de la medicación", decía la mujer de Jesulín de Ubrique a un periodista.

"Acabo de ver la miserable entrevista de anoche, el Titanic está hundido", decía Toño Sanchís para explicar lo bajo que le parece que ha caído su ex representada por rebajarse a contar en público una conversación con una persona en esas condiciones.

No dijo nada de cuando él se llevaba un porcentaje por cosas parecidas o de la cadena que paga a quine cobra por tan deleznable actuación.

"Belén ha ido a contar una conversación privada con una persona que estaba ingresada por un problema de salud... Eso me parece ruin y miserable".

Pero Toñi Moreno quería más, porque los zascas venden y el representante estaba lanzado:

"¿Te esperabas que Belén llamara a Jesús para contarle lo que había pasado? ¿Te esperabas esa reacción de Belén?".

"Lo que me esperaba es la reacción de Jesús. Él no quiere saber absolutamente nada de esta persona, porque si le coge el teléfono ella habría tardado cinco segundos en contar la conversación que hubiera tenido con Jesús. Ella es una bocachanclas, y ha necesitado utilizar una conversación privada de una persona enferma, eso es muy sucio".

"Vengo a hablar en mi nombre y en nombre de muchísima gente que se ha puesto en contacto conmigo en las redes sociales, por whatsapp. Muchas belenistas están indignadas por la entrevista".

"Belén también tuvo unas palabras para ti", le pichaba Toñi a Toño:

"Se tiene que aplicar el mismo cuento, paga a Carmen Lomana y paga a Hacienda".

"¿Tú estás obsesionado con Belén? Porque yo me meto en tus redes sociales y estás hablando constantemente de ella", le decía la presentadora de Viva la vida a su invitado.

"Con quien tiene obsesión Belén es con Jesulín pero la víctima es María José", repetía él, que no se cortó a la hora de catalogar el belenazo.

"Me pareció una entrevista miserable".

Toño recordó en Viva la vida que la argumentación con la que se justificaba Belén Esteban para dar la exclusiva fue que Jesulín le colgó el teléfono cuando le llamó para chivarle la llamada de su mujer.

"Belén dice que cuenta una llamada privada de una persona enferma, primero 'porque me da la gana', y segundo: pone como excusa a Jesús, 'porque no me ha atendido y no me ha cogido el teléfono".

A lo cual Toño replica así:

"Ella llama a Jesús y él no le contesta porque sabe que le podrían estar grabando, y utilizar la grabación para ponerla en su programa porque lo han hecho otras veces".

"Me han ofrecido dinero por contar las intimidades de las terapias que ha estado ella haciendo cuando estaba malita", dijo Toño, refiriéndose a los tratamientos a los que se sometió su ex representada cuando era adicta a la cocaína.

"Yo conozco muy bien a Belén, se que ella está totalmente arrepentida de la entrevista que dio ayer, lo que pasa que ella estaba totalmente dirigida por su productora y por su programa y esto le ha llevado a hacer esta entrevista tan miserable y tan ruin sobre una persona que está enferma".

"Yo no hubiera querido que hiciera esa entrevista aunque hubiera sido cobrando el 30% de lo que ganó Belén Esteban".

Toño dice que tampoc tiene miedo a perder su hogar por el pleito que tiene con Belén y que, de momento, ella ha ganado en primera instancia:

"Mi casa no se la va a quedar. Veremos, quien ríe el último".

