María José Campanario: "Voy a demandar a Balén Esteban por todo lo demandable"

"Prefiero que actúe mi abogado. Se demandará todo lo que sea demandable".

Eso afirma María José Campanario-

Además, en la entrevista que concede a Hola, afirma que se han dicho mentiras y barbaridades, que se han sobrepasado todos los límites hablando de su salud y que se le ha hecho mucho daño.

Sí es cierto que sin referirse expresamente a su eterna enemiga, se defiende a su manera del ataque sufrido el pasado sábado por la noche desde Telecinco:

"No voy a consentir que se dé una imagen que no es real de lo que me estaba pasando".

"No voy a permitir que nadie haga o diga algo que me pueda perjudicar en mi profesión. Me costó mucho sacar mi carrera, encontrar una posición dentro de la odontología".