Carmen Lomana pone patas arriba Telecinco al revelar un bochornoso secreto de Belén Esteban

La semana ha sido más que movidita para Belén Esteban. Tras su "reaparición" en el Sábado Deluxe, la ‘princesa del pueblo' ha vuelto a la candente actualidad y, como siempre, no exenta de polémica.

Así, la famosa más "pija" del mundo rosa y televisivo, Carmen Lomana, ha aprovechado las contiendas judiciales de la colaboradora de Telecinco con su ex representante para reclamarle el dinero que, según ella le debe:

"Belén Esteban que cara dura tienes. Yo llevo esperando 5 años y todavía no me has pagado".