Alba Carrillo, Teresa Bueyes, el ultimátum y la rebaja de 2.000 euros en la minuta

El ultimátum de la abogada ha surtido efecto y la ex de Feliciano López le ha pagado las minutas por su defensa durante los meses que estuvieron unidas laboralmente.

La cantidad ascendía a 8.000 euros pero tras llegar a un acuerdo, Alba Carrillo le ha pagado 6.000 euros a Teresa Bueyes y el asunto entre ellas ha quedado zanjado.

Fue el nuevo abogado de la modelo quien se encargó de negociar la rebaja y el pasado viernes 15 se realizó el ingreso del pago en la cuenta corriente de la letrada.

Ahora, la deuda de Alba ya es historia y parece que su amistad con Teresa también. Bueyes se ofreció a defender sus intereses en el divorcio del tenista, pero las continuas arremetidas públicas de Alba contra su ex maraido y la polémica que le perseguía hicieron que la abogada se replanteara su papel, y decidió abandonar su defensa:

"Me he hartado y voy a dejar de representarla. No quiero estar en este tsunami mediático".

La modelo no encajó bien esta noticia y respondió públicamente:

"Me parece tremendo dejar a un cliente por televisión. Había cosas que no me parecían bien. No volvería con ella".