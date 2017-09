El escalofriante mensaje de Celia Fuentes poco antes de su misteriosa muerte

No está claro si se suicidó, o se le fue la mano sin querer con las pastillas, -sus amigas reconocen que era "adicta" a los medicamentos para conciliar el sueño-. El caso es que la muerte de Celia Fuentes, de 27 años, la modelo e 'influencer' española, ha sobrecogido a todos. (Celia Fuentes muere a los 27 años , influencer y exconcursante del reality de Sara Carboner).



Ahora se ha conocido que poco antes de ser encontrada sin vida en su domicilio madrileño, advirtió a Eva Bargelia, quien fue novia del diputado argentino Facundo moyano, -con quien la fallecida habia mantenido una breve relación-, de sus intenciones de quitarse la vida. (Ver vídeo sobre estas líneas).

Así, le comunicó sus deseos de quitarse la vida, afirmando que "estaba muy mal" y que quería suicidarse. Pero Bargiela no imaginó el dramático final.

"Me escribió diciéndome cualquier cosa. Me dijo que estaba mal, que había pensado en morir. Pero no puedo hacerme cargo de los problemas de los demás".