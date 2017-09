La 'fuga' de Carmen Franco de España para olvidar su espantoso drama

La matriarca de los Franco no tuerce el gesto ante nada. Muchos dicen que la razón estriba en que es adicta a la cirugía estética, -y por eso su impasible rictus-, y otros que se lo toma todo a la torera desde tiempos inmemoriales.

Carmen Franco se las sabe todas, aunque está más que harta del tema de El pazo de Meirás, una propiedad a la que siempre ha estado muy apegada sentimentalmente porque era uno de los lugares favoritos de su padre. Es por eso que ha decidido poner tierra de por medio y celebrar su 91 cumpleaños regalándose un crucero por el Danubio, lejos de reuniones familiares con hijos y nietos. Así, ha dejado su querido Madrid.

Según da cuenta 'Es Diario', sus hijos están preocupados por algunos achaques que sufre con asiduidad. Ella prefiere no hacer caso y seguir con su ritmo de vida junto a algunas amigas con las que viaja, va de compras o toma el té.

El matrimonio de Carmen y el marqués de Villaverde fue un fracaso. Ella descubrió muy pronto el gusto de él por la compañía femenina. Y es que Cristóbal Martínez-Bordiú siempre hizo alarde de sus amigas. Le gustaba fanfarronear sobre sus conquistas delante de sus amigos.

Carmen Franco se resignó a una vida marital desgraciada en la que no faltaron algunos episodios desagradables. La pareja tuvo siete hijos de los que se encargó la nanny. Ella misma reconoció que la maternidad no ha sido uno de sus fuertes:

"No me ocupaba de mis hijos directamente. Tenía una nanny extraordinaria que murió aquí en casa y los cuidó directamente. Yo los veía, claro, y vivían conmigo pero, la verdad, yo no he sido una madre de hacer los deberes con ellos y esas cosas. Teníamos mucha vida social y antiguamente las nannys llevaban ese peso con los niños".