Carmen Lomana: "Belén Esteban miente; no me ha pagado ni depositado nada"

Menuda panda de brujas. Hay expectación, pero no da la impresión de terminen en directo, en eun plató de televisión, tirándose de los pelos, aunque ganas no le faltan ni a Belén Esteban ni a Carmen Lomana.

La empresaria se ha puesto en contacto con Informalia para desmentir las palabras que la propia princesa del pueblo pronunciaba este 20 de septiembre de 2017 en su programa:

"Ya le he pagado a Carmen Lomana".

Ella lo niega:

"Eso es totalmente falso, hasta el momento no ha pagado ni depositado nada".

Parecía que la guerra de los 30.000 euros entre Carmen Lomana y Belén Esteban había llegado a su fin pero nada más lejos de la realidad.

Después de que ésta asegurara que había saldado su deuda con la empresaria, ella se ha puesto en contacto con este portal para desmentirlo:

Fue la propia Belén quien afirmó que había cumplido con la sentencia del juez y había ingresado su parte de indemnización a Lomana:

"Yo ya le he pagado, ¿y tú?", le espetaba este miércoles a su compañero, Kiko Matamoros.

La deuda de Belén viene de lejos. En 2011, la socialité demandó a la Esteban y otros compañeros de Sálvame, como Mila y Kiko Matamoros, por injurias, calumnias e intromisión al honor por las "graves vejaciones, insultos y descalificaciones" que habían vertido sobre ella: "falsa", "sinvergüenza", "amargada", "payasa", "estafadora", "cateta" y "cerda", entre otros.

Ganó en primera instancia y también el recurso en el Supremo, que los condenó a pagar una indemnización de 120.000 euros.

La supuesta estafa de Toño Sanchís a su ex representada abrió la Caja de Pandora. Carmen Lomana aprovechó entonces las redes sociales para desvelar que Belén exigía dinero a Toño cuando ella se lo debía a ella:

"Belén Esteban, que cara dura tienes. Yo llevo esperando 5 años y todavía no me has pagado. ¿Con qué autoridad moral habla esta señora?", decía el pasado mes de julio.