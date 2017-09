El gran Froilán pega un corte de manga a la prensa en el concierto de Maluma

Genio y figura hasta la sepultura, como reza el viejo refrán español.

Froilán es así. No se corta un pelo y no a va cambiar. Lo que no sabíamos es que su bella y millonaria novia sintonizará tan bien con el cuarto en la sucesión al trono de España.

Felipe Juan Froilán de Todos los Santos y su amada Mar Torres, la millonaria heredera de embutidos ElPozo, protagonizaron una buena polémica mediática antes del concierto de Maluma. O fueron víctimas de ella.

Lo cierto es que abroncaron d elo lindo a los periodistas a las puertas del recinto. Y quizá con razón, porque el acoso al que paparazis, reporteros rosas, cursiosos y majaderos someten a los dos enamorados, no hay quien lo aguante.

Según ha desvelado 'Socialité', el programa de Telecinco presentado por María Patiño, Mar Torres tuvo una "actitud chula y prepotente". Patiño, a la que se ve la patita, citó como 'fuentes' a los fotógrafos allí presentes.

Visto los hechos con frialdad, las cosas no son blanco y negro.

"En cuanto ven a los fotógrafos, Froilán echa a correr y Mar Torres se queda, se encara con la prensa y se echa a gritar".

Mar Torres, segín los 'pobres' periodistas, habría proferido frases como "que le dejéis en paz", "sois unos desgraciados" o "vaya trabajo".

Alrededor de la chica, estaban varios amigos que celebraron con risas su coraje y que plantara cara a los 'pesados'. .

"Froilán se fue haciendo un corte de mangas a los fotógrafos", concluye el relato, que muestra algunas imágenes de lo ocurrido, en las que que momento alguno se ve que él hiciera cortes de manga o que ella profiriera insultos.

De cuando Froilán las liaba pardas...