Alejandro Albalá: "Chabelita me describía lo que hacía con otros en la cama"

Hay viciosos ya encallecidos aficionados a eso de 'cuéntamelo, que me pone caliente', pero los de Alejando Albalá es puro masoquismo. No sólo le ponían los cuernos, sino que se los metían por todas partes y con recochineo.

Son algunos de los adjetivos con los que el todavía yerno de Isabel Pantoja describió a su mujer.

Tras lo que parece su ruptura definitiva, Alejandro Albalá desvela todos sus 'sucios secretos' en la relación con Chabelita.

El joven aseguró en Sálvame Deluxe que es muy celosa y que le cogía el móvil para espirarlo sin ningún reparo:

Y es que Chabelita le fue infiel hasta en siete ocasiones durante los casi cuatro años que estuvieron juntos:

"En Sevilla me decían que ella no era trigo limpio".

Albalá relató que ella utilizaba esa información para hacerle daño:

"Quería que confesara en un vídeo que le había pegado y para enfadarme me contaba las cosas que había hecho con otros chicos, me lo describía, y que me llamaban 'monguer', que se reían de mí Lo hacía para ponerme nervioso".

El joven, que quiere ser piloto de vuelos comerciales, afirmó que la hermana de Kiko Rivera es rencorosa, mentirosa y tóxica:

"Ella me prometía que la situación iba a cambiar, pero por detrás hacia lo que le daba la gana. Me humillaba, me decía que no servía para nada... Por temas como éste he tenido que ir al psicólogo".