Joan Manuel Serrat, sin pelos en la lengua: "Prefiero pasar miedo que vergüenza"

Joan Manuel Serrat, está hasta las narices de tantos insultos y descalifcaciones desde que entró al trapo con lo de Cataluña. La posibilidad de que el jueves 28 de septiembre de 2017 haya gente que se congregue en la plaza Sant Jaume y cante 'Mediterráneo', -"para reivindicar ante el molt honorable President de la Generalitat que no estamos siendo reconocidos"-, lo deja afónico. ("Traidor", "renegado", "nazi"...los 'catabasunos' acosan y ofenden a Joan Manuel Serrat por criticar su referéndum).

En una entrevista que ha concedido desde argentina a 'El Periódico', el cantautor deja clara su postura y no se anda con remilgos:

"Pues que yo no tengo nada que ver. Ni en esta convocatoria ni en ninguna que gire alrededor de mí o de la canción 'Mediterráneo'. No sé quién la ha convocado. Yo mismo la he recibido por whatsapp, como recibo mensajes de otros amigos míos que tienen mi teléfono y me reenvían cosas. No sé quién está detrás, lo que me resulta muy preocupante. Como también lo es que des tu opinión y corras el riesgo de ser manipulado. Tus ideas no tienen por qué coincidir con el pensamiento de los manipuladores".