Muere el fundador de Playboy, Hugh Hefner

Hugh Hefner, el fundador de la revista Playboy, que ayudó a que el desnudo fuera parte del imaginario colectivo estadounidense, murió el miércoles por causas naturales en su casa, la Mansión Playboy. Tenía 91 años.

Hugh Hefner fundó la Playboy en Chicago en 1953, después de que los directivos de la revista Esquire le negaran un aumento de cinco dólares en su sueldo, y la transformó en un gigante de los medios y la industria del entretenimiento, según recoge Infobae.

Playboy se financió con un préstamo de mil dólares proveniente de la madre de Hefner y al poco tiempo se transfomaría en mucho más que una revista picaresca, con celebridades de todas las procedencias disputándose las codiciadas portadas, las cuales se convertirían en un símbolo de consagración para actrices, modelos y otras personalidades del mundo del entretenimiento.

Hugh Hefner, el hombre, y Playboy, la marca, fueron inseparables. Era imposible no asociar el uno con el otro. Hefner con su revista llevó acabo lo que fue considerada una revolución sexual en los Estados Unidos, un país de profundas raíces puritanas y conservadoras.

Hefner fue un visionario y marcó un camino en su país. Su estilo también lo hicieron reconocido: sofisticado, siempre con una pipa en la boca y luciendo una pijama de seda.

La primera edición de Playboy fue publicada en 1953, cuando Hefner tenía 27 años. A esa edad se había casado con su contadora, la primera mujer con la que se acostó y con quien tuvo un hijo. En 1953 se acababa de mudar de la casa de sus padres y había renunciado de sus trabajo en una revista para niños.

Desde entonces, Playboy se convirtió en una de las marcas más reconocidas en el mundo y en la publicación para hombres más influyente y exitosa. Hoy en día se publica en más de 20 países con ventas anuales estimadas en mil millones de dólares.

Hefner, una vez llamado el "profeta del hedonismo pop" por la revista Time, fue a veces caracterizado como un Peter Pan hipersexualizado al tiempo que mantenía un harén de hasta siete jóvenes rubias en su mansión legendaria. Esto fue descrito en "The Girls Next Door", un reality show que se transmitió desde el 2005 al 2010.

Hefner dijo que gracias al medicamento contra la impotencia Viagra continuó ejerciendo su libido después de cumplidos los 80 años. Hefner se asentó en cierta medida en el 2012 a la edad de 86 años cuando se casó con Crystal Harris, su tercera esposa que era 60 años más joven que él.

Dijo que su estilo de vida podría haber sido una reacción a haber crecido en una familia reprimida donde rara vez se exhibía el afecto. Su llamada niñez retrasada llevó a una empresa de varios millones de dólares que se centró en las mujeres desnudas, pero también adoptó "la filosofía Playboy" basada en el romance y el estilo.

Esa filosofía cobró vida en las legendarias fiestas de sus mansiones, primero en Chicago y luego en el exclusivo barrio de Holmby Hills, en Los Ángeles, donde las legiones de celebridades masculinas se mezclaban con hermosas mujeres jóvenes.

Mucho antes de que Internet hiciera que los desnudos fueran algo ubicuo, Hefner enfrentó acusaciones de obscenidad en 1963 por publicar y distribuir fotos sin ropa de celebridades y aspirantes a estrellas, pero fue absuelto.

Bien pasado de la edad de jubilación, Hefner siguió teniendo un papel activo en la parte editorial de su revista, eligiendo cubiertas y a la Conejita de cada mes.

Pero además de desnudos desplegables, Playboy tenía un atractivo intelectual con material de escritores como Kurt Vonnegut, Joyce Carol Oates, Vladimir Nabokov, James Baldwin y Alex Haley.

