El 'bofetón' de Bisbal tras la confesión de Chenoa sobre su dramática ruptura

David Bisbal ha sido conciso pero muy claro a la hora de responder a la pregunta de varios medios sobre la sorprendente confesión que Chenoa ha hecho en su nuevo libro sobre su dramática ruptura. "Me sorprende porque creía que en el reencuentro de OT se habían superado muchas cosas", ha asegurado el cantante. "No solo entre ella y yo, sino con los compañeros", añade.

Según se hace eco 'Ecoteuve', el almeriense ha desvelado que se ha enterado de la noticia a través de las redes sociales. Sin embargo, no ha querido añadir nada más: "Yo no tengo muchas cosas que decir porque he sido siempre este tipo de cosas he sido muy reservado en mi intimidad", ha declarado tal y como se puede comprobar en unas imágenes difundidas por Gtres.

"Yo soy muy positivo en la vida y prefiero desear lo mejor a las personas. En una relación hay muchas versiones y en este caso habrá dos. Ya sabéis que mi intimidad la guardo mucho",

ha afirmado Bisbal, que ha mantenido en todo momento un trato amable con la prensa.