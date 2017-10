Risto Mejide tiene una bronca tremenda con un taxista y la sube a la Red

Risto Mejide ha tenido un duro enfrentamiento con un taxista de Madrid. El publicista, cabreado porque el conductor no le daba el libro de reclamaciones, decidió graba la tensa situación y subir el vídeo a las redes sociales. Luego lo borró y pidió perdón.

En las imágenes se puede ver a Risto grabando el número de licencia del taxista y la cara de éste sorprendido por el momento que estaba protagonizando.

"Salude, salude a los miles que le están viendo", dice Mejide.

"Tenéis razón. Rectifico, borro el vídeo, no está bien haberlo colgado", ha reconocido el presentador de Cuatro, que ha explicado cómo sucedieron los hechos hasta llegar a esa situación.

"Le he pedido que apagase la radio porque estaban hablando de los catalanes. Cuando lo he hecho, me ha contestado muy mal. Me ha dicho que habíamos alquilado el servicio pero no habíamos comprado el taxi".

Ahora dicen que el lunes declararán la independencia. Y yo sigo preguntándome esto: https://t.co/r9Zjw6z81K — Risto Mejide (@ristomejide) 4 de octubre de 2017

"Le he pedido el libro de reclamaciones y él me ha pedido el DNI. El señor no me lo ha querido dar y le he empezado a grabar. Mal por grabarlo y publicarlo. Así no se resuelve las cosas".

"Me cabrea que tengamos que pagar justos por pecadores. Pido disculpas, pero no me gusta el clima que noto en Madrid y no pienso contribuir a ello".