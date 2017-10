¿Está liada la maciza Paula Prendes con el coletas Pablo Iglesias?

Lo que hay que oír. Suena raro, pero cosas más extranñas hemos visto y sobre gustos no hay nada escrito.

La presentadora y actriz Paula Prendes valoró este fin de semana en el programa 'Socialité' presentado por María Patiño en Telecinco los rumores que apuntan a ella como pareja sentimental del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Cuestionada por dicho espacio de Mediaset, la colaboradora de programas como 'Zapeando' desmintió la noticia.

"Me muero de risa; porque la verdad es que no es mi perfil".

"Me enteré por mi hermana y la verdad es que si tuviera algo que ver con la realidad me preocuparía, pero como no tiene nada que ver con la realidad me hace mucha gracia".