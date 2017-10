Meryl Streep deja con el culo al aire al cineasta Harvey Weinstein por su escándalo sexual

La afamada y galardonada actriz de Hollywood Meryl Streep ha calificado el presunto acoso sexual llevado a cabo por el productor Harvey Weinstein como algo "lamentable", "imperdonable" y "un abuso del poder". Asimismo, se refirió a las mujeres que han alzado la voz contra él en términos de "heroínas".

En unas declaraciones que hizo llegar a la edición estadounidense del HuffPost por medio de Leslee Dart, su publicista, afirma que no sabía que Weinstein -con quien ha colaborado durante años en películas como Agosto y La dama de hierro, y a quien en tono de broma llegó a llamar "Dios"- llevaba a cabo "actos coercitivos e inapropiados" y que había tenido que pagar una compensación económica a al menos ocho mujeres que le habían acusado de acoso y violación, según recoge Yashar Ali en HP.

Las declaraciones de Meryl Streep se hicieron públicas cuatro días después de la publicación de un reportaje incendiario en The New York Times, que describe con detalle varias décadas de denuncias por acoso y violación. El pasado domingo, la junta directiva de Weinstein Company despidió al cineasta, aludiendo a las "nuevas informaciones sobre la conducta indebida de Harvey Weinstein surgidas en los últimos días".

A continuación puedes leer las declaraciones completas de Meryl Streep:

Hay algo que tiene que quedar claro. No todo el mundo lo sabía. Harvey defendía enérgicamente la profesión, era exasperante pero fue respetuoso conmigo cuando trabajamos juntos, así como lo fue con otras muchas personas con quienes trabajó. Yo no sabía nada de los mencionados agravios: no me constaban sus compensaciones económicas a otras actrices y compañeras, no sabía nada de sus reuniones en sus habitaciones de hotel, en su cuarto de baño ni tampoco de cualquier otro comportamiento inapropiado y coercitivo. Si todo el mundo lo hubiera sabido, no creo que los periodistas de investigación de los medios de entretenimiento y de noticias lo hubieran ignorado durante décadas sin escribir nada al respecto.