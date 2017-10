Toda la verdad tras la supuesta separación entre Shakira y Piqué

En el último mes los rumores de separación entre Shakira y Piqué se hicieron más fuertes. Sin embargo, los medios de comunicación que publicaron la noticia no contaron con las pruebas suficientes para dar certeza a esa información.

Razones como que no publicaban fotos juntos, y hasta un gesto diferente de Piqué mientras jugaba según recoge LaKalle, hicieron creer al mundo de que algo mal andaba en su relación.

Una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor! / A little pause in my day to sing a love song! Shak pic.twitter.com/7PDQiuRBYx