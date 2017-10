Chelo García Cortés llora a lágrima viva: "Estoy pasando por el peor momento de mi vida"

Como decían los Hermanos Marx, en una escena mítica del cine, 'madera, más madera'.

Que traducido al lenguaje televisivo moderno y aplicado a nuestras grandes cadenas sería: 'morbo, más morbo'.

Chelo García Cortés, colaboradora de Sálvame, ha querido justificar este viernes sus reacciones, ya que casi siempre acaba llorando. Todo responde a que está atravesando por una delicada situación económica.

"No tengo ningún problema sentimental, pero yo estoy pasando una época bastante complicada nivel económico", ha confesado la colaboradora del programa a Jorge Javier dejando claro a los espectadores que sus compañeros y "la cúpula del programa" son conscientes de ello.

"Te sientes mucho más débil porque a veces dices no hay solución. Pero tengo la suerte de tener gente a mi lado que me escuchan y me ayudan", ha seguido diciendo Chelo que ha añadido:

"Me siento injustamente tratada".

La periodista, que en diciembre cumple 66 años, ha calificado este momento como "el peor de su vida":