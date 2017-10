Cayetano Rivera recibe el alta y manda un mensajito a los que desearon su muerte

Cayetano Rivera recibe el alta tras su aparatosa cogida el pasado miércoles. El diestro ha podido contar con el apoyo de su mujer en todo momento, y de sus amigos más cercanos.

Además Cayetano ha querido agradecer a todos sus fans el apoyo que ha sentido durante estos días con un mensaje en Twitter el pasado viernes, según recoge ABC:

Quiero agradecer todos los mensajes de ánimo que he recibido, me dan fuerzas y quiero tranquilizaros porque ya me encuentro mucho mejor.