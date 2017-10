Joe Jonas anuncia su boda y las redes se revolucionan

Joe Jonas, exintegrante de los Jonas Brothers, anunció a través de su cuenta en Instagram este domingo su boda con la actriz de Games of Thrones, Sophie Turner.

Pese a la diferencia de edad, Joe tiene 28 años y Sophie 22, ambos han declarado siempre estar muy enamorados uno del otro, segñun recoge ElPopular.



De acuerdo con People, Sophie y Joe iniciaron su romance en noviembre del año pasado, cuando se les vio muy cariñosos durante un concierto en Holanda. Posteriormente se supo que pasaron el Día de acción de Gracias juntos pero fue hasta enero de este año que se supo que iban en serio.

COMO ES ESO DE QUE JOE JONAS SE VA A CASAR SE IMAGINAN QUE ENTRE DEMI LOVATO CANTANDO THIS IS ME AHRE NO PUEDO SOLTAR CAMP ROCK PERDÓN

Joe Jonas is engaged and my inner 12 year old is NOT happy 😡 pic.twitter.com/N3Oty8vnXJ