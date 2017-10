Esta paella fue lo que envenó la amistad entre Bertín Osborne y Paco Arévalo

Es más persistente el odio que el amor y más frágil la amistad que el recuerdo. Y quien lo dude que se lo pregunte a Bertín Osborne y sobre todo a Paco Arévalo.

La dupla Osborne-Arévalo, tan unida antaño, ha reventado.

Lo confesó el humorista el pasado fin de semana en el programa «Sábado Deluxe».

Todo comenzó hace unos meses, exactamente el pasado 17 de julio, a Arévalo le pareció una buena idea compartir con sus seguidores de Twitter una foto de una paella entre amigos que Bertín y él mismo habían preparado para agasajar al rey emérito y a su hija, la infanta Elena, entre otros.

«Muy contento de hacer una paella al Rey Emérito, don Juan Carlos y doña Elena, con buenos amigos. El arroz en su punto», escribió el famoso contador de chistes bajo la imagen.

Una fotografía que se convirtió en pocas horas en el blanco de burlas y memes por parte de los usuarios de la red social.

El actor aseguró que jamás imaginó que una reunión «entre amigos» fuese a revolucionar tanto las redes sociales, pero las críticas no tardaron en llegar.

Hay que joderse,como estamos,si lo sé no digo nada,pero,yo me lo pasé muy bien y lo repetiría,y sin protocolo,de verdad. — Arevalo (@arevaloOK) 17 de julio de 2017

Comentarios como «Seguro que si fuera para una familia pobre no lo harías», o «Si en entre el emérito y Bertín metes a Julio Iglesias obtienes la foto de los padres de la humanidad», inundaron la imagen en pocas horas.

Ante esto, el actor y humorista decidió responder a todos aquellos que le habían atacado con insultos e incluso amenazas. «Hay que joderse, como estamos, si lo sé no digo nada, pero, yo me la pasé muy bien y se repetirá, y sin protocolo», escribió a través de la misma red social.

«Tras los duros ataques por el emérito gusto de hacer una paella ahora viene la calma con los de mi defensa ayudándome en estos momentos», escribió horas más tarde un poco más sosegado.

«Quita la puta foto esa», le dijo el presentador a Arévalo, según confesó este desde el sillón del programa de Telecinco.

«Ya no me habla personalmente, ahora sólo me responde al WhatsApp ‘sí', ‘no' o ‘qué bien'», dijo visiblemente afectado por todo lo sucedido.

Joder cuanto retorcidos Gilipoyas y envidiosos hay y gente disconforme.. pues .. que os den .. a ellos me refiero , claro — Arevalo (@arevaloOK) 17 de julio de 2017

Según aseguró el actor, Bertín lleva cinco meses sin dirigirle la palabra y sin contestar a las llamadas del que antaño fue compañero de profesión y gran amigo.

De hecho, en febrero el presentador invitó a su gran amigo al programa «En la tuya o en la mía», donde le hizo una tierna entrevista.

En ella, Bertín aseguraba que «Arévalo es mi mellizo en el escenario y mi hermano fuera de él».

El presentador finalizó la emisión de su programa afirmando: