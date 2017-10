Bunbury: «La censura no es necesaria y no dice nada bueno de quien la ejerce»

Cuatro años después de su último disco de estudio («Palosanto», 2013), Enrique Bunbury (Zaragoza, 1967) regresa con el que puede considerarse desde ya su trabajo más versátil, innovador y actual. Titulado «Expectativas», el nuevo álbum del artista maño posiblemente vea la luz con diferencia de opiniones, pero sin duda serán miles los fans que le acompañarán en la gira que comienza el próximo dos de diciembre, en el Palacio de Deportes de Santander (6 de diciembre Barcelona, 8 Madrid, 10 Sevilla, 14 Valencia y 16 Zaragoza), según recoge Nacho Serrano en ABC.

Creo sinceramente que es uno de sus mejores discos. ¿Qué sensación le ha quedado al terminarlo?

No sabes cómo te lo agradezco. Yo también pienso que es uno de mis mejores discos. Cuando terminas un nuevo álbum, no tienes la perspectiva suficiente y tienes la emoción del trabajo realizado a flor de piel. Pero las sensaciones que voy recibiendo por ahí coinciden también con tu apreciación. Y mi sentimiento es que esta vez he dado con un buen puñado de canciones.

El arranque con «La Ceremonia de la Confusión» suena un poco a QOTSA. Después la cosa evoluciona hacia unos Bad Seeds... ¿Cómo se gestó el concepto sonoro y de atmósferas de los temas introductorios?

En ningún momento pensé en referencias tan específicas. El álbum de Queens of the Stone Age salió cuando el disco ya estaba grabado, o sea que no fue una influencia. Nick Cave siempre es alguien que tengo en cuenta en mis discos. «Expectativas» es un disco oscuro, pero creo que las secuencias y el uso del Prophet y el Mini Moog y el añadido del saxo nos aleja de la comparación con los Bad Seeds. Yo quería que el disco tuviera un sonido actual. Alejarme de mis etapas anteriores, en las que revisaba las raíces del rock and roll o las latinoamericanas y mediterráneas. Quería que el disco tuviera textos y sonoridades propias del año que vivimos.