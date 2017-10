Belén Esteban se cisca en 'Lecturas' y desmiente ahora su boda con Miguel y la 'lista negra'

El rollo se complica y todo comienza a oler muy mal.

De un tiempo a esta parte se rumorea con una supuesta boda de la tertuliana de Sálvame con su novio, Miguel.

Este miércoles 18 de octubre de 2017, Lecturas va un paso más allá y titula en portada:

"Belén anuncia su boda".

Esta afirmación ha sido contestada por la propia princesa del pueblo a través de las redes sociales.

"La portada de hoy es mentira yo no he anunciado nada y menos mi boda. Que no os engañen".

La portada de hoy es mentira yo no he anunciado nada y menos mi boda QUE NO OS ENGAÑEN Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 12:29 PDT

Eso ha escrito Belén Esteban (43) en Instagram junto a la imagen en la que aparece la tapa de la revista en cuestión.

De esta forma, la colaboradora desmiente su futura boda con Miguel. No obstante, lo cierto es que estas declaraciones resultan un tanto sorprendentes, puesto que ella misma ya ha fantaseado con un futuro enlace en Sálvame junto a sus compañeros de programa.

Como es habitual, el asunto terminó en tragedia al referirse a la lista de invitados de su futuro casamiento:

"Iréis todos menos Matamoros y Paz Padilla".

Eso anunció Belén, lo que provocó la indignación de la presentadora del espacio de Telecinco (Lo nunca visto: Paz Padilla, muy dolida con el 'desprecio' de Belén Esteban).

"Estas cosas me duelen, llevo ocho años trabajando aquí contigo, de verdad que procuro ganarme la amistad de todos, que no es fácil, pero cuando digo que os quiero es verdad", dijo Paz, dolida por no ser invitada.

Esteban, entonces, no reculó y sentenció:

"Yo te admiro cuando te oigo, tampoco quiero que te sientas mal y si te duele lo siento, pero me hicieron una pregunta y tenía que ser sincera".

