Así fueron los humillantes inicios de Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence compartió las humillantes experiencias que vivió en sus primeros años en la industria cinematográfica durante el evento anual Women in Hollywood de la revista Elle.

Una ejecutiva de un estudio la obligó a permanecer desnuda junto a varias chicas mucho más delgadas. Fue la forma que tuvo de decirle que tomara conciencia de que tenía que adelgazar. "Estábamos de pie una al lado de la otra y solo nos cubría nuestras partes íntimas con cinta adhesiva. Después de ese momento degradante, la productora me dijo que debería utilizar esas fotos en las que salía desnuda como inspiración para mi dieta", reveló,según recoge Infobae.

Ofendida por el despectivo comentario, Lawrence se quejó con un productor. La respuesta de él no fue la que esperaba. Con absoluta impunidad, se le insinuó y le dijo que era lo suficiente atractiva para tener sexo con ella: "Me dijo que no sabía por qué todo el mundo pensaba que estaba gorda, él pensaba que era perfectamente fuckable".

La ganadora de un Oscar, de 27 años, dijo a la audiencia que permitió los malos tratos para poder avanzar en su carrera. "Era joven y me movía en esa delgada línea de ser fiel a mí misma sin ser calificada de difícil", se sinceró la actriz en un evento que precisamente tenía como objetivo dar una mayor visibilidad a la mujer dentro de la meca del cine.