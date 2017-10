¡Bombazo!: Suenan campanas de boda para la rencorosa Alba Carrillo

¿Qué hara al final Alba carrillo? Pues lo que más fastidie a su ex Feliciano López, a quien profesa un rencor sarracena.

Alba Carrillo aparenta ser más feliz que nunca al lado de David Vallespín. Tanto es así que desde hace unos días suena con fuerza el rumor de que podría pasar por la vicaría para darse el «sí, quiero» el próximo año.

Según el colaborador de «Sálvame» Kiko Hernández, la modelo y el ingeniero treintañero de Cartagena (Murcia) ya estarían pensando en boda e, incluso, se atrevió a desvelar que ya tendrían fecha para el enlace. «Será el 1 de septiembre de 2018», ha desvelado en el mismo espacio.

Una información que Carrillo, colaboradora también del programa y compañera de Hernández, ha desmentido durante un evento en una fiesta de Halloween celebrada en el Parque de Atracciones de Madrid, donde acudió acompañada de su pareja.

«De verdad que no, que no me caso. Me da como ardor de estómago», declaraba a la vez que reconocía que le daba algo de «alergia» después de su mala experiencia con Feliciano López.

Y añadía sobre el tenista:

«Ahora así, sin conocernos como se debe de conocer... Es que aun conociéndote te llevas los sustos que te llevas, yo en principio no».

Eso antes de reconocer que pedirá la nulidad al tenista.

Pese a que no llevan ni un año de relación, ya viven juntos en casa de la modelo pero, por el momento no quieren dar un paso más.

«Estoy muy bien con él, la verdad es que llevarme a mí es complicado, soy una tía muy enérgica, con las cosas muy claras, estoy un poco loca. Yo también lo reconozco. Un tío anodino que no sepa llevar bien los caballos no puede conmigo, me los he cargado a todos y este parece que lo va llevando».

