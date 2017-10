El doloroso golpe del destino que ha dejado hundida a Marta Sánchez

Su tía ha fallecido a consecuencia del cáncer. Una enfermedad que, como ella muy bien expresa, está en su familia. En su caso, ella pudo atajarlo ya que se diagnosticó a tiempo. Es por es que hace tanto hincapié en la importancia de los controles periódicos, vitales para luchar contra el cáncer de mama que, sigue azotando con fuerza y que no solo sufren las mujeres, también los hombres.

De ello se hace eco 'EsDiario', quien apunta que un año más, Marta, junto con Terelu y Edurne, han sido las escogidas para protagonizar la campaña anual que se realiza para recaudar fondos que van directamente a la Asociación Española Contra el Cáncer.

La cantante reconoce que no es fácil enfrentarse a las revisiones periódicas dadas sus circunstancias y confiesa que acude a ellas con miedo porque en una le detectaron un quiste benigno y por los antecedentes familiares. A la pérdida de su tía, se une la de su hermana Paz, que la dejó tocada y hundida por lo unidas que estaban. De hecho, no ha vuelto a ser la misma. La vida le pesa sin la compañía de su hermana. No obstante, no queda otra que seguir adelante.

Desde hace años, Marta Sánchez vive en Miami. Su hija pasa temporadas con ella. Ambas están muy unidas.