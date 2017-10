Filtan fotos íntimas de Emma Watson y Amanda Seyfried

Tal y como han confirmado representantes de Emma Watson, hay fotos

Las imágenes de Watson, más de 120, son de distintas pruebas de ropa, algunas de ellas en bañador y bikini, en probadores o habitaciones de hoteles con distintos conjuntos y vestidos. También hay fotos de ella con sus amigos, en restaurantes, en un avión... y una tomando un baño en la que se le podría ver el pecho desnudo, aunque no se le ve la cara, por lo que no está confirmado que sea ella. Entre el material filtrado hay un vídeo en el que Watson -presuntamente- aparece completamente desnuda en una bañera, aunque su rostro permanece oculto en todo momento, según recoge María Porcel en El HuffPost.

En el caso de Amanda Seyfried (que está embarazada de su primer hijo) hay menos fotos (unas 22), pero sí son mucho más explícitas: de desnudos en probadores, en la bañera, en la cama o en la ducha, así como practicando sexo oral con un hombre que está sobre una tabla de surf. Sus abogados y representantes no se han pronunciado aún al respecto. El Huffington Post ha constatado la existencia de dichas fotos y vídeos.

Hace un par de años ya hubo una falsa alarma de una supuesta filtración de imágenes de Watson, pero la propia actriz aseguró que no podría ser cierto.

Las imágenes estarían circulando por Twitter y Reddit y habrían llegado a dichas páginas de forma encriptada. Al parecer, algunas habrían llegado a la llamada web oscura, una serie de webs encriptadas en las que se puede navegar de forma anónima. Según The Telegraph, también podrían haber sido subidas a 4Chan, una red de posts anónimos que se autodestruyen al poco de ser colgados. Según esta propia 4Chan, habría imágenes de más actrices y famosas como Kylie Jenner, Marisa Tomei o Bella Thorne, e incluso de Jennifer Lawrence.

Esta es una plaga que no parece tener fin. Llega después de las filtraciones de Jennifer Lawrence y de Scarlett Johansson que la actrices sufrieron en 2014 y 2012, respectivamente. El culpable de las filtraciones de Lawrence (y de muchas tras famosas) fue condenado a nueve meses de prisión y a una multa de poco más de 5.500 euros.

wow they were real,@AmandaSeyfried nudes are a new leak,22 pics out so far, @EmmaWatson leaked as well,122 pictures so far #thefappening2017