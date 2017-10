George Clooney: "Mi mujer Amal también ha sufrido acoso sexual"

El actor ha hablado sobre las acusaciones en contra del productor Harvey Weinstein (65) afirmando que es un problema de todas las industrias y que incluso su mujer, Amal Alamuddin (39), ha tenido que enfrentarse al acoso sexual en su lugar de trabajo.

Según publica Informalia, "Ella también ha tenido que enfrentarse a situaciones exactamente iguales en el ámbito del Derecho. Este tipo de comportamientos están en todas partes, por lo que deberíamos afrontar el problema como algo que nos atañe a todos como sociedad. Y tenemos que protagonizar una reacción rotunda para acabar con ello, porque estos casos de asalto o acoso... Quiero decir, me enfurece que se hayan pasado por alto durante tanto tiempo", ha dicho el intérprete.

Además de que Clooney (56) no ha dudado en denunciar publicamente estos actos y visiblemente molesto, el actor ha dicho que Harvey debe recibir el castigo que se merece y que se debe investigar también a quienes lo sabían y se quedaron callados: "Harvey solía hablar sobre las mujeres que, bueno, que habían salido con él, pero la verdad es que nunca me imaginé que habría podido comportarse de esta forma con todas esas actrices. Lo que está claro, sin embargo, es que mucha gente sabía lo que estaba pasando y me gustaría saber por qué estas noticias no han salido antes. Si hubo algún periódico o un portal web que tenía toda esa información y nunca la llegó a publicar, quiero saber por qué no se hizo y cuánto dinero recibieron de Miramax o de The Weinstein Company", ha señalado el intérprete.

"Quiero saber quién llevaba mujeres a una habitación de hotel y las dejaba ahí para Harvey. Necesitamos saber quién hizo eso. Harvey va a recibir su merecido, pero hay otra mucha gente involucrada en esto y ya es hora de acabar con esta cultura de tolerancia ante el acoso", ha terminado diciendo el actor.