Adriana Abenia estalla: "No estoy fomentando la anorexia"

<iframe src="//api.gooru.live/v2.0/public/library/218331.html" width="640" height="360" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

La presentadora ha utilizado las redes sociales para compartir una queja tras recibir numerosas críticas este miércoles. La zaragozana, que anunció que comenzaba una dieta y una rutina de ejercicios para perder 10 kilos por salud, ha sido tildada de "irresponsable" y está indignada: "En este país sólo se hace apología de los kilos. Si en un momento dado quieres cuidarte y acudir al gimnasio ya estás fomentando la anorexia y no".

Segun publica Informalia, visiblemente enfadada, Adriana Abenia (33) ha querido dejar claro que su pérdida de peso está basada en una recomendación médica: "Para empezar yo no tengo tiroides y tengo que tomar una pastilla diaria que suple sus funciones. Efectivamente yo pesaba 54 kilos y ahora peso 64. No ocurre nada, no estoy acomplejada y me veo estupendamente pero no es mi peso, de manera que un endocrino y mi madre me han indicado cómo debo estar".

〰Guten Morgen〰 #adrianaabenia #Munchen #Munich Una publicación compartida de Adriana Abenia (@adrianaabenia) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 1:35 PDT

La presentadora, además, ha querido denunciar que las mujeres delgadas son objeto de burlas e insultos tanto o más que las corpulentas: "También quiero denunciar que esté mal visto llamar a una persona gorda pero cuando estás delgada no hay ningún problema en que la gente te insulte, te diga anoréxica o que te tienes que comer dos cocidos. A mí me ha pasado".

La zaragozana recibió multitud de críticas este miércoles tras anunciar en las redes sociales que su trasero era "cada vez más latino y no me cabe en la ropa". Un simpático comentario que, asegura, ha sido malinterpretado: "Me jode soberanamente que si este comentario que hice sin ningún tipo de maldad lo dice un tío o un humorista se habría aplaudido pero lo dice una tía 'de las monas' y nos llevamos las manos a la cabeza".

Zucchinis con brie!!! 😍😍😍 @celicioso #AdrianaAbenia Una publicación compartida de Adriana Abenia (@adrianaabenia) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 5:25 PDT

A pesar de todo, Adriana tiene muy claro que las críticas no le afectarán lo más mínimo y que seguirá con su plan de volver a su peso habitual para presumir de cuerpazo: "Voy a seguir haciendo dieta y acudiendo al gimnasio hasta que alcance mi peso y al que le fastidie lo siento, pero yo no pretendo ser ejemplo para nadie y sólo quiero encontrarme más sana".