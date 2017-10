El regalo que le hizo el cachondo de Donald Trump a Eva González en Miss Universo

Todo un detalle que ha revelado a 'Late Motiv' este miércoles 26 de octubre de 2017 Eva González, presentadora de MasterChef. El regalo se lo hizo Donald Trump cuando consiguió la corona de Miss Universo. Buenafuente rescató a Eva González fotos con celebridades como el príncipe Carlos de Inglaterra, Isabel Presyler...y el momento que fue coronada como Miss Universo en 2003.

Según se hace eco 'Ecoteuve', el actual presidente de EE.UU., era el copropietario del certamen: "Lo conocí y ¿sabes qué? Me regalo un cuadro que tengo en casa con un marquito que pone el río Guadalquivir. Sí".

"Yo no sé si sabe dirigir EE.UU., no me voy a meter, pero el hombre de geografía sabe. Sabía que yo era de Sevilla",

bromeó la presentadora.

Antes, Andreu no desaprovechó la oportunidad para bromear con el paso de su mujer, Silvia Abril, por Masterchef y su sonado error: "Vaya semanita hemos pasado con la bechamel. Hasta que no te toca de cerca...". "Me río mucho con ella", dijo Eva.