Leticia Sabater: "Me paso todo por el forro"

Es inagotable y no se corta un pelo. Leticia Sabater fue entrevistada este 26 de octubre de 2017 en Late Motiv por Andreu Buenafuente, que se metió en la piel de Jesús Quintero, el loco de la Colina.

La reina de la Salchipapa, que protagonizó una maravillosa promo de Stranger Things, habló sobre su etapa en TVE, Donald Trump, su vuelta a la virginidad y sobre su filosofía de vida.

"Hoy responderemos todas las preguntas con una invitada que antes nos traía a mediodía alegría y ahora nos trae salchipapas y pepinazos que ojo, van mejor al mediodía porque entre el hambre y la alegría, me quedo con la comida. Dame pan y dime el ojo".

Así presentó el falso Jesús Quintero a Leticia Sabater.

"Usted fue la primera Leticia...luego vino la otra", planteó el entrevistador a lo que ella contestó orgullosa: "La auténtica soy yo".

Después recordó su época siendo la reina de las mañanas:

"Tengo a todos crecidos en mis pechos. Estoy muy orgullosa de aquella etapa y aunque reconozco que mucha gente me llamaba tonta pero, no entendían que era un programa para niños y no para filósofos".