Julia Roberts: «Estoy cansada de que me pregunten por el miedo a envejecer»

Cuando Julia Roberts irrumpe en la suite del hotel Gentleman of Verona y se topa con un nutrido grupo de periodistas pone cara de sorpresa y circunstancia como si aún no hubiera asumido su condición de estrella. O quizá sea una pose. Un papel más de esos que interpreta con maestría como el de «Erin Brockovich» que le llevó a colocar un Oscar en una vitrina de su mansión de Malibú. Su escapada a la ciudad más romántica de Italia poco tiene que ver con las inspiradoras aventuras que protagonizó en «Eat, pray, love». A pesar de tratarse de su primera vez en Verona, no ha tenido tiempo para sucumbir a la magia de la casa de Julieta o del anfiteatro romano la Arena. Su visita responde puramente a un compromiso profesional. La actriz, imagen durante cuatro años de la marca italiana Calzedonia, viajó el pasado martes a esta región del Véneto para asistir al desfile de su nueva colección de medias.

«¿Estáis todos mirando mis piernas? Bueno, entonces lo estamos haciendo bien», espeta Roberts a modo de saludo en el hotel, enfundada en una minifalda negra, unas medias de rejilla y unos botines de tacón con los que pisa la moqueta con el mismo desparpajo que la alfombra roja. Pero a la hora de hablar, se muestra circunspecta, elige con cautela sus palabras y se revuelve en su silla cuando se le pregunta si le gustaría ser presidenta de los EE.UU. «Oh, por supuesto que no». Y esboza una de sus famosas sonrisas. «Hay que ser siempre optimista y aunque la situación de mi país pueda parecer ahora desalentadora y frustrante, lo mejor es mirar para adelante y ponerse en pie para intentar cambiar las cosas. Eso es lo que mi marido y yo tratamos de inculcar a nuestros hijos, que ya tienen una edad para ser conscientes de lo que pasa a su alrededor», según recoge Ana Mellado en ABC.