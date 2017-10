Lydia Lozano y los de 'Sálvame' se tiran al cuello de Alba Carrillo: "Tienes mala baba"

Los frikies de 'Sálvame' han estado muy pendientes a la entrevista de Lucía Pariente y Alba Carrillo.

Lydia Lozano ha querido hacer una reflexión al respecto y preguntarle algo a la modelo, no sin antes dejar claro que no entiende su postura con respecto a su boda (Alba no quería casarse con Feliciano pero accedió finalmente porque estaba enamorada).

Esto ha provocado un rifirrafe entre Lydia y Alba, quien ha hecho un comentario que no ha gustado nada ni a Lydia ni a sus compañeros:

"Tienes mala baba", le han recriminado María Patiño y Jesús Mariñas.

LA BODA

Sale el tema de la boda de Alba con Feliciano López y es cuando Lucía Pariente confiesa haberse sentado 15 días antes de que se celebrara el enlace con los padres del tenista para decirles que esa boda "no tenían ningún sentido".

Pero lo cierto es que Alba le pidió a su madre que hiciera eso por ella porque su objetivo era parar la boda:

"Empecé a ir al psicólogo, no veía claro lo de casarme".

Lucía y Alba se reunieron con los padres de Feliciano y una vez la modelo le expresó al tenista su deseo de detener la boda pero seguir siendo pareja él le dio un ultimátum: si no hay boda, no hay relación.

A VUELTAS CON EL SEXO

Pese a las disputas que madre e hija han tenido y siguen teniendo, lo cierto es que se llevan a las mil maravillas y entre ellas existe una gran complicidad.

Lucía nos ha contado que cuando Alba llegó de pequeña a casa preguntando acerca de la masturbación, ¡ella y su marido le hicieron hasta un esquema!

LA GENTUZA

A la vuelta de la pausa publicitaria hemos comprobado que Alba Carrillo no estaba en su asiento. Jorge Javier nos ha contado que durante el descanso ha habido un encontronazo entre Lucía Pariente y María Patiño con insultos incluidos.

Tal y como nos ha contado Belén Esteban, Lucía habría llamado "gentuza" a los colaboradores, algo que ha desatado los nervios de María Patiño.

La modelo ha explicado que el calificativo iba dirigido hacia Diego Arrabal, ante lo que el colaborador ha decidido coger sus cosas y abandonar su silla.